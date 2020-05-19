Американский бизнес проиграл в противостоянии с РФ на рынке атомной энергетики

Москва, 19 мая. Американский бизнес не в состоянии обеспечить полную цепочку технологических процессов для успешного противостояния России на мировом рынке атомной энергетики. Об этом сообщает информационный портал «ПРОНЕДРА», ссылаясь на доклад американского министерства энергетики.

Согласно приведенной информации, действия США, которых регулярно обвиняют в организации экономических пузырей, приводящих сначала к росту финансовых показателей, а затем их обвалу, вызвали схлопывание «уранового пузыря» в американской энергетике.

«В конце апреля американское Минэнерго обнародовало доклад, в котором отмечено, что страна лишилась конкурентных преимуществ мирового лидера в сфере ядерной энергетики», — сообщает издание.

В текст подчеркивается, что США де-факто признали свое поражение в противостоянии с РФ в сфере ядерной промышленности.

Предпосылки для этого поражения наблюдались еще два года назад. Так, ранее сообщалось, что 48% объема обогащения потребляемого американцами урана приходится на американскую компанию. Как выяснилось, речь идет о построенном Европой в Америке предприятии URENCO.

Сейчас объем американского производства урана обвалился до 5%. Эксперты уже говорят о деградации американской атомной промышленности.

«США не располагают на сегодняшний день коммерческими технологиями обогащения урана. Старые предприятия закрыты, а новые заводы в стране не построили», — пишет издание.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян сообщал, что президент США Дональд Трамп готовится развязать войну на энергетических рынках, вливая колоссальные средства в поддержку американской нефтяной отрасли.