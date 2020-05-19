Нурмагомедов рассказал о состоянии отца

Москва, 19 мая. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил о тяжелом состоянии его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, которого ранее госпитализировали с двусторонней пневмонией.

На своей странице в Instagram боец опубликовал видеообращение, в котором заявил, что его отец находится в очень тяжелом состоянии.

«Этот вирус дал ему (осложнения. — Прим.ФАН) на сердце, так как ему год назад делали операцию. Так что у него тяжелое положение. Очень тяжелое», — сообщил спортсмен, добавив, что молится о выздоровлении отца.

Нурмагомедов призвал жителей Дагестана и всей России крайне серьезно отнестись к соблюдению мер предосторожности и соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, отец бойца UFC попал в одну из больниц Махачкалы 25 апреля с подозрением на пневмонию. В начале мая его состояние ухудшилось, и Нурмагомедова-старшего перевели в Москву. 13 мая он перенес операцию на сердце, после этого у отца Хабиба случился инсульт и он впал в кому, в которой провел неделю.

В понедельник источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов перенес инсульт и находится в крайне тяжелом состоянии. По его словам, у мужчины «поражено 75% легких», «он не может разговаривать и двигаться».