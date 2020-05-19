Пять человек подхватили коронавирус во время поминок на Украине

Запорожье, 19 мая. В Запорожской области во время поминального обеда пять человек инфицировались коронавирусом, в населенных пунктах Ровное и Трудолюбимовка Михайловского района в течение двух недель будут усилены карантинные меры.

Известно, что заразилась супружеская пара и еще трое человек. Сейчас проходит исследование анализов остальных гостей поминок.

Также отмечается, что в Энергодаре усилен карантин с целью недопущения потенциальных нарушений в работе Запорожской АЭС и предотвращения риска возникновения техногенных аварий.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко пожаловался на украинскую систему здравоохранения и захотел вернуть медицину «как во времена Советского Союза». Он раскритиковал экс-министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун за развал старой системы и навязывание капиталистической схемы, передают «Известия».

Напомним, что на Украине с 22 мая начнется новый этап ослабления ограничительных мер. С этого дня в Киеве общественный транспорт возобновит работу в нормальном режиме. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отмечал, что Украина готова открыть авиационное сообщение вместе со странами Евросоюза с 15 июня при условии положительной динамики по коронавирусу.