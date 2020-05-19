Ученые установили, какие продукты ускоряют старение организма

Москва, 19 мая. Группа ученых из Университета Наварры в Испании выяснила в рамках исследования, что пища с высокой степенью обработки ускоряет старение клеток.

Как сообщает La Vanguardia, ультраобработанными считаются такие продукты как хлебобулочные изделия и снеки, газировки, десерты, кукурузные хлопья с сахаром, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты. В этих продуктов высоко содержание консервантов и красителей, сахара, жира и соли. При этом витаминов и клетчатки крайне мало.

В исследовании испанской научной группы сообщается, что употребление ультраобработанных продуктов уменьшает концевые участки хромосом — теломеры. Они укорачиваются с возрастом, однако ускорить этот процесс могут перечисленные продукты.

В эксперименте испанских ученых участвовали почти 900 добровольцев в возрасте от 57 до 91 года. Ученые проследили связь рациона добровольцев с длинной теломеров. В итоге они пришли к выводу, что у подопытных, в чьем рационе содержались более трех порций ультраобработанных продуктов в день, в два раза выросли шансы на укорачивание теломеров.

Ранее диетолог, заведующий консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева сообщила «Известиям», что снижение физической активности в период карантина способствует нарушению моторики желудочно-кишечного тракта и приводит к запорам. Для профилактики неприятных симптомов необходимо ежедневно включать в свой рацион продукты с высоким содержанием клетчатки или пищевых волокон: крупы, черный или серый хлеб, хлебцы. Кроме того, необходимо потреблять достаточное количество жидкости.