Аксенов назвал три причины, почему Крым никогда не станет частью Украины

Симферополь, 19 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя планы Киева по «деоккупации», озвучил три причины, по которым возвращение полуострова в состав Украины невозможно. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».

Напомним, что ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о разработке специалистами министерства стратегии «деоккупации» Крыма. Он заявил, что стратегией Киева в вопросе «возвращения» полуострова является «игра вдолгую», подразумевающая постоянное санкционное давление.

«Мы уже больше шести лет слышим подобные заявления от представителей украинской власти. Персоналии меняются, риторика — нет, все как под копирку. В Киеве по-прежнему смотрят на Крым, как на территорию без людей, интересы которых ничего не значат», — заявил Аксенов.

По его словам, именно «такой безмозглый подход стал причиной потери Украиной сначала Крыма, а потом Донбасса». Аксенов подчеркнул, что планы «деоккупации», рожденные в головах киевских «стратегов», останутся «пустым сотрясением воздуха и порчей бумаги» по трем причинам:

«Первая — это отсутствие «оккупации», вторая — категорическое нежелание крымчан быть с Украиной, и третья — мощь российских вооруженных сил», — отметил глава республики.

Ранее «Известия» сообщали, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков исключил возможность повторного голосования за обращение к парламентам других стран с просьбой усилить давление на Россию как на «страну-агрессора».

Напомним, что Крым стал частью РФ после мартовского референдума в 2014 году, на котором подавляющее число местных жителей поддержали воссоединение с Россией. Украина продолжает считать полуостров своей территорией. Однако по словам президента РФ Владимира Путина, вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».