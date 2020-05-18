Украина надеется возобновить авиасообщение уже в июне

Киев, 18 мая. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина откроет авиационное сообщение вместе со странами Евросоюза с 15 июня. Однако, он подчеркнул, что это будет возможно при отсутствии ухудшения ситуации с коронавирусом, передает ThePage.

Ляшко подчеркнул, что решение о возобновлении движения общественного транспорта в стране будет принято уже в ближайшее время.

«Вместе с общественным транспортом будет открываться и межобластное сообщение. Авиационное сообщение внутри страны — это один из этапов. Внешнее авиационное сообщение, думаю, будет связано с тем, как все будет происходить в ЕС», — заявил главный санитарный врач Украины.

Он отметил, что открытие авиасообщения с Евросоюзом возможно при условии, что система здравоохранения Украины сможет реагировать на опасность, а также когда заполненность коек инфицированными будет составлять менее 50%.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщал, что граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в посольство РФ в США за помощью в выезде в РФ для воссоединения с семьями.