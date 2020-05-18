Жителям Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом

Саратов, 18 мая. Правительство Саратовской области спустя шесть дней отменило разрешение на одиночные занятия спортом на улице и прогулки, поскольку в регионе вновь зафиксирован рост числа инфицированных COVID-19. Об этом сообщил вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин.

В прошлый вторник, 12 мая, местные власти ввели послабления ограничений, связанных с пандемией коронавиурса. Были разрешены одиночные занятия спортом на улице, а также прогулки не более двух человек вместе.

«Вынуждены с сегодняшнего дня эту меру отменить. Это вынужденная мера», — заявил Стрелюхин на заседании областного оперштаба по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в области, как передает РИА Новости, выявили 117 случаев заражения COVID-19. В общей сложности в регионе заражены 1871 человек, 39 пациентов скончались.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 4,8 млн человек. Заболевание унесло жизни более 318 тыс. человек.

На территории РФ выявлено более 290 тыс. случаев, 2,7 тыс. человек умерли. Более 70 тыс. человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В понедельник представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что Россия предприняла весь комплекс мер по борьбе с распространением COVID-19, в стране хватает и оборудования для искусственной вентиляции легких, и больничных коек, передавал RT.