Монтян заявила, что бред в украинских учебниках дело рук «вашингтонского обкома»

Киев, 18 мая. Современные украинские учебники содержат информацию, не выдерживающую никакой критики, а украинские школьники откровенно пренебрегают занятиями. С таким заявлением выступила правозащитница и адвокат Татьяна Монтян.

Она рассказала, что в украинском учебнике по географии для восьмого класса Галиция названа «возможной родиной современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок». Там же содержится предположение, что древний санскрит был близок к современному украинскому языку. Такие выводы авторы учебника делают на фонетическом сходстве названий некоторых стран и регионов.

По ее словам, подобную информацию в украинских учебниках размещают уже давно. Монтян объяснила, что сейчас дети не проявляют должного усердия в учебе, поэтому им легко забить голову разными глупостями.

«Хотела бы дополнить этот учебник, что слово галактика тоже от Галицких народов. Я очень рада, что мои дети плевали на эту учебу и не учились. Чем меньше дети учат этот бред, тем лучше для их психологического здоровья», – заявила Монтян.

Правозащитница подчеркнула, что итогом такого подхода станет то, что дети просто не будут знать настоящей истории.

«Все эти учебники, я думаю, сочиняют где-то в вашингтонском обкоме и сильно смеются. Смотрят, прокатит такой оголтелый бред или нет. Как видите, все прокатывает», – предположила Монтян.

Ранее американский журнал Foreign Policy спрогнозировал капитуляцию Украины перед Россией. По мнению журналистов, пандемия коронавируса сильно ослабит украинское государство.