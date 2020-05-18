Мясников назвал опасные для самолечения обезболивающие

Москва, 18 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал, какими препаратами опасно снимать боль при самолечении.

Мясников обратил внимание на тот факт, что из-за пандемии коронавируса люди стали реже обращаться к врачу, опасаясь заразиться COVID-19. Однако доктор подчеркивает, что не все препараты безопасны при самолечении.

«Если взять старый добрый анальгин, он помогает, но это лекарство грубое, действует плохо на почки и имеет все негативные свойства нестероидных противовоспалительных препаратов. Вы знаете их как ибупрофен, диклофенак и прочие», — заявил доктор Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

Подобные лекарства, по его словам, влияют на повышение давления, а также могут вызвать раздражение желудка. Кроме того, данные препараты несут опасность для сердца, особенно если речь идет о людях старше 60 лет.

Мясников добавил, что для обезболивания дома лучше подойдет парацетамол.

Ранее в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что рост заболеваемости коронавирусом в России удалось остановить. По его словам, «по самым осторожным оценкам» динамика ситуации с COVID-19 в стране выглядит позитивной. В 27 регионах РФ есть условия для постепенного смягчения ограничений, передает RT.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 4,8 млн человек. Заболевание унесло жизни более 318 тыс. человек.

На территории РФ выявлено более 290 тыс. случаев, 2,7 тыс. человек умерли. Более 70 тыс. человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Министерство обороны РФ перебросило в Красноярский край военных врачей для борьбы с коронавирусом. Туда также отправлены оборудование и средства защиты. 200 военнослужащих, в том числе 77 военных врачей и младших медицинских специалистов, помогут гражданским медикам в борьбе с COVID-19 в Северо-Енисейском районе Красноярского края.