МИД РФ ждет от СЕ реакции на попытки героизации нацизма

Москва, 18 мая. Совет Европы не должен оставлять без внимания попытки героизации нацизма и акты осквернения памятников воинам-освободителям в год 75-летия Победы. Об этом сказано в комментарии МИД РФ в связи с началом председательства Греции в комитете министров СЕ.

«Рассчитываем, что в год 75-летия Победы над нацизмом не будут оставаться без надлежащей реакции из Страсбурга и Афин попытки героизации пособников нацистов и осквернения памятников воинам-освободителям, в целом пересмотра итогов Второй мировой войны», — пишут российские дипломаты.

В МИД РФ подчеркнули, что на фундаменте этих итогов выстроено и здание самого Совета Европы.

Российские дипломаты отметили, что ключевой темой председательства Греции станет защита жизни граждан и общественного здоровья в условиях пандемии, а также поддержали намерения греческих коллег задействовать потенциал Совета Европы для решения этих задач. МИД РФ напомнил, что в рамках СЕ действуют Европейская социальная хартия и Европейская платформа социальной сплоченности.

«Однако в последние годы возобладала линия на «сжатие» социального измерения организации. Как мы неоднократно предупреждали, эта линия оказалась ошибочной. Теперь придется наверстывать упущенное», — подчеркивают российские дипломаты.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что на Западе запущена дезинформационная кампания в отношении России в контексте пандемии коронавируса. МИД РФ потребовал опровержения от изданий, публиковавших фейки о распространении вируса в России, передает RT.