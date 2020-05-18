Москва, 18 мая. Ношение медицинских масок в общественных местах в период эпидемии коронавируса является новой культурой. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это новая культура или субкультура, не знаю, как правильно назвать, но это имеет значение», — сказал Воробьев.

Губернатор Подмосковья также добавил, что ежедневно носит маску, отметив, что к ней необходимо привыкнуть.

12 мая в Московской области вступил в силу масочный режим. Жителям Подмосковья запрещено выходить из дома без средств индивидуальной защиты. Жители Московской области обязаны носить маски и перчатки в общественных местах, а также в общественном транспорте и магазинах.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 4,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 315 тысяч человек.

В России выявлено более 290 тысяч случаев, 2,7 тысячи человек скончались. Более 70 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения заболевания в большинстве регионов России действует режим самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.