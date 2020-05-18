Боевики ПНС пытаются выдать захваченный ЗРК «Панцирь» за вмешательство ОАЭ в дела Ливии

Яфран, 18 мая. После установления контроля террористов над авиабазой Аль-Ватыя, оставленной Ливийской национальной армией (ЛНА), в распоряжении боевиков оказалась техника, неподлежащая ремонту. Издание The Libya Observer утверждает, что радикалы захватили ЗРК «Панцирь», который был доставлен в Ливию усилиями ОАЭ.

Как ранее объяснило командование ЛНА, с базы Аль-Ватыя был выведен весь личный состав, а также вся исправная техника и оборудование — это стало стратегическим решением, поскольку объект сейчас не представляет военной ценности. После этого на территорию пустой авиабазы вошли бандформирования так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. The Libya Observer сообщает, что боевики обнаружили ЗРК «Панцирь» российского производства. Утверждается, что он был поставлен армии Халифы Хафтара из ОАЭ, но доказательств этому издание не предоставило.

Такие установки, обладают высокой эффективностью при отражении атак турецких беспилотников Bayraktar TB2, которыми Анкара снабжает террористов ПНС, нарушая запрет ООН на поставки вооружений в Ливию. Жертвами атак БПЛА зачастую становятся гражданские объекты и машины, перевозящие невоенные грузы.