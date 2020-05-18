Кучму и Ермака обвинили в госизмене

Киев, 18 мая. Следователи Службы безопасности Украины возбудили уголовное дело по подозрению в совершении госизмены в отношении главы офиса президента страны Андрея Ермака и полпреда Украины на переговорах по Донбассу контактной группы в Минске Леонида Кучмы. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович.

На своей странице в Facebook Вятрович опубликовал ответ заместителя главы СБУ Владимира Горбенко на депутатский запрос. В документе сообщается, что на основании его обращения возбуждено уголовное дело «по факту совершения отдельными представителями украинской делегации в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях государственной измены».

«Жаль, что СБУ стесняется прямо назвать фамилии указанных в моем обращении «отдельных представителей», ведь речь идет о главе офиса президента Андрее Ермаке и втором президенте Украины Леониде Кучме», — написал в комментарии к фото депутат от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко.

При этом он добавил, что возбуждение данного уголовного дела — «это лишь первый шаг», напомнив, что действующий президент Владимир Зеленский и Ермак — давние друзья и коллеги по «Кварталу 95».

Участники контактной группы в Минске 11 марта договорились создать консультативный совет в составе политической подгруппы. В совет, как предполагалось, с правом решающего голоса должны войти десять представителей от Украины, десять — от ДНР и ЛНР, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, России, Германии и Франции. Именно эта инициатива вызвала волну критики на Украине. Вятрович и некоторые его коллеги требовали уголовного наказания для Кучмы и Ермака, присутствовавших тогда на переговорах.

Отметим, что 17 мая Ермак заявил, что Киев представит своих кандидатов от неподконтрольных территорий Донбасса на следующей встрече контактной группы. Ермак подчеркнул, что согласовывать исполнение минских договоренностей с представителями Донецкой и Луганской народных республик Украина не намерена. По его словам, Киев готов согласовывать выполнение Минских соглашений с украинскими гражданами, не имеющими отношения к «незаконным вооруженным группировкам и непризнанным образованиям».