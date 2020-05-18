В Совфеде уверены, что идущая по пути разрушения Украина пойдет на контакт с Россией

Москва, 18 мая. Киев выбрал путь разрушения, но Украине никуда не деться от нормализации отношений с РФ, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с корреспондентом «ПолитРоссии».

Напомним, что 18 мая Печерский районный суд Киева наложил арест на российский корабль, который занимался добычей песка у крымского побережья. Это уже второй похожий инцидент. Генпрокуратура Украины мотивирует задержание судна тем, что добыча песка якобы велась «в заповедных зонах Черного моря».

По мнению Сергея Цекова, Россия должна на дипломатическом уровне подчеркивать незаконность подобных действий Киева, особенно в случаях, когда затрагивается экономическая деятельность РФ. Сенатор отмечает, что Украина идет по этому пути уже 6 лет, и что надежды на президента Зеленского не оправдались.

«Все 6 лет Украина совершала подобные действия. Где-то мы эту проблему решали успешно, где-то разрешали частично, как с судном «Норд». Методов много и со стороны владельцев судов, и с нашей стороны», — подчеркивает член Совфеда.

Цеков отмечает, что незаконные действия Киева являются следствием антироссийской политики, которая разрушает Украину изнутри.

«Сущность нынешней Украины антироссийская, и мы наблюдаем самые разнообразные антироссийские проявления, они касаются физических лиц, они задерживают прежде всего крымчан, которые по какой-то причине едут на Украину», — говорит сенатор.

Он убежден, что Украина никуда не денется от нормализации отношений с Россией.

«Другого пути у Украины нет. Другой путь — это путь разрушения, к сожалению, они пока по этому пути идут», — резюмировал Цеков.

Ранее Сергей Цеков прокомментировал подписание президентом Украины Владимиром Зеленским указа, которым вводятся санкции сроком на 3 года в отношении учреждений культуры и науки РФ, передает RT. Он отметил, что киевские власти хотят, чтобы украинцы забыли свое историческое прошлое.