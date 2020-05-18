На Украине уволили полицейского, требовавшего провести перепись евреев

Киев, 18 мая. Глава МВД Украины Арсен Аваков отправил в отставку начальника департамента стратегических расследований Нацполиции в Ивано-Франковской области Михаила Банка. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По словам парламентария, Аваков отреагировал на обращение депутатов Рады, которые ранее обратили внимание главы МВД Украины на некорректные действий Михаила Банка.

«Напомню, Банк хотел провести «инвентаризацию» еврейской областной общины. То есть провести перепись евреев. От лица своих коллег хочу выразить благодарность министру за адекватную и своевременную реакцию», — сообщил Дубинский.

Ранее в Сети появилась фотография приказа Национальной полиции Украины об обязательной переписи еврейского населения в Ивано-Франковской области. Местным еврейским общинам было предписано предоставить ведомству список всех жителей еврейской национальности, а также их адреса и другие контакты. В документе отмечалось, что данные мероприятия осуществляются в рамках борьбы с организованной преступностью.

Позднее главное управление Национальной полиции Украины начало служебное расследование относительно правоохранителей в Ивано-Франковской области, которые пытались провести перепись евреев.