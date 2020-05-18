Министр юстиции Украины заказал себе обед из киевского СИЗО

Киев, 18 мая. Министр юстиции Украины Денис Малюська решил продегустировать пищу, которой кормят украинских заключенных. Глава ведомства попросил своих помощников привезти ему обед из киевского СИЗО.

«Каша с мясом замечательные, борщ (или что оно там такое) не очень, долго такой я не буду есть», — написал министр на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что в будущем продолжит осуществлять подобные проверки, а также выразил надежду, что благодаря таким дегустациям качество питания в украинских СИЗО и тюрьмах улучшится.

Стоит отметить, что Малюська не первый раз удивляет украинцев. Ранее он поддержал экс-главу правительства Украины Алексея Гончарука. Малюська сфотографировался под столом, отметив, что таким образом он хотел выразить поддержку Гончаруку, которого считает «лучшим премьер-министром в истории Украины».

В конце 2019 года Малюська заявил, что считает размер своей заработной платы чересчур низким на низкую зарплату. Он подчеркнул, что после его назначения на должность министра, размер зарплаты составлял 16 тысяч гривен (порядка 43 тысяч рублей). При этом этой суммы ему не хватало на жизнь, поскольку до начала работы в правительстве он зарабатывал не менее 100 тысяч гривен (около 270 тысяч рублей).