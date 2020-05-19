Трутнев взял под контроль строительство канатной дороги на Сахалине

Москва, 18 мая. Вице-премьер правительства — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил аппарату полпредства в кратчайшие сроки решить ситуацию со строительством подвесной канатной дороги на гору Красная в территории опережающего развития «Горный воздух» на Сахалине.

В феврале во время рабочей поездки на Сахалин Трутнев раскритиковал несогласованность проектной документации по проекту строительства канатной дороги на гору Красная. Вице-премьер поручил региональным властям, Ростехнадзору, Корпорации развития Дальнего Востока и ОАУ «СТК «Горный воздух» до 1 мая решить все связанные с этим проблемы.

Результаты проверок, проведенных сахалинским управлением Ростехнадзора, поступили в аппарат полпредства. Выяснилось, что ведомство зафиксировало несколько нарушений, которые не позволяют ввести объект в эксплуатацию. Большая часть нарушений связана с «с ненадлежащим выполнением нормативных требований и отклонением от проектной документации». Основной объем нарушений уже устранен, специалисты Ростехнадзора дали рекомендации, благодаря которым заказчик может закончить проект без судебного разбирательства.

«Сахалин может стать курортом мирового уровня. Для этого есть все предпосылки. Но сделано еще недостаточно», — отметил Трутнев.

Он напомнил, что канатная дорога должна была открыться еще в январе 2018 года. По словам вице-премьера, «невыполнение ранее данных поручений свидетельствует о том, что осуществление строительства канатной дороги в ТОР «Горный воздух» вышло из-под контроля региональных властей».

Теперь за ходом реализации проекта будет следить аппарат полномочного представителя президента в ДФО.

Канатная дорога на северном склоне горы Красной под Южно-Сахалинском предназначается для обслуживания комплекса горнолыжных трасс, в районе долины реки Еланьки, известной как Долина туристов.

Горнолыжный курорт «Горный воздух» считается визитной карточкой региона. Ежегодно он привлекает множество туристов, приезжающих на Сахалин. В 2016 году комплекс стал территорией опережающего развития (ТОР). ТОР предоставляет специальный режим для инвесторов, который позволяет получать налоговые льготы, пользоваться другими преференциями. Реализация проектов в рамках ТОР направлена на создание в регионе международного всесезонного центра спорта и туризма.