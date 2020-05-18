США призвали Россию прекратить «наносить страдания» населению Крыма

Киев, 18 мая. Временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин призвала РФ немедленно «вернуть» Крым Украине. Об этом она заявила в своем видеообращении, опубликованном на странице посольства США на Украине в Facebook.

«Мы призываем РФ прекратить свои старые традиции нанесения страданий населению Крыма, прекратить призыв в Вооруженные силы на полуострове и немедленно вернуть полный контроль над Крымом Украине», — говорит Квин.

Она подчеркнула, что Вашингтон поддерживает Киев, и «в очередной раз заявляет, что Крым — часть Украины». Поверенная отметила, что США никогда не признают принадлежность полуострова в качестве субъекта РФ, а также что санкции в отношении Москвы будут действовать, «пока Крым не будет возвращен Киеву».

Ранее RT сообщало, что госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пообещал, что Вашингтон продолжит «создавать издержки» для России за счет санкций из-за ситуации с Минскими соглашениями и Крымом.

Недавно отмечалось, что постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор в своем Twitter разместил фото, сделанное в еврейском гетто в Лодзи во время Второй мировой войны, и выдал ее за депортацию крымских татар. Напомним, что день 18 мая объявлен в Крыму Днем памяти депортированных народов. Памятная дата установлена в качестве напоминания о принудительном переселении крымских татар с полуострова в 1944 году. Президент России Владимир Путин в апреле 2014 года подписал указ о реабилитации народов, пострадавших в Крыму от репрессий.