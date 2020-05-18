Москва, 18 мая. Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главные ошибки, которые совершают люди, при использовании дезинфицирующих средств.

По его словам, главной ошибкой является недостаточное время дезинфекции рук. Комаровский отметил, что контакт санитайзера с кожей рук должен длиться не менее 30 секунд.

«Естественно, спирт должен коснуться всей поверхности руки», — подчеркнул эксперт.

При этом необходимо использовать не менее трех миллилитров дезинфицирующего раствора. По его словам, три миллилитра антисептика полностью заполняют ладонь взрослого человека.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 4,7 миллиона человек. От коронавируса скончалось более 315 тысяч человек.

На территории РФ выявлено более 290 тысяч случаев, 2,7 тысячи человек умерли. Более 70 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с угрозой распространения инфекции в большинстве регионов России введен режим самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.