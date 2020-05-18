Стало известно, в чем причина раздора между Бородиной и Собчак

Москва, 18 мая. Стала известна причина взаимных упреков телеведущих Ксении Собчак и Ксении Бородиной в социальных сетях. Как пишет kp.ru, причина разногласий между ними уходит еще во времена их совместной работы в телепроекте «Дом-2».

Напомним, что ранее Собчак уличала Бородину в рекламе подделок известных брендов. Та, в свою очередь, высмеяла Собчак за то, что она ведет свою программу «Док-ток» реже, чем Гордон. Также Бородина публично отказалась давать интервью для «Осторожно, Собчак!».

Раздор между телеведущими произошел еще в первой половине 2000-х, во время съемок «Дома-2». Как признавалась сама Собчак в интервью для Vanity Fair, на «Доме-2» ей платили 100 тыс. долларов в месяц (3 млн рублей по старому курсу). По данным kp.ru, Бородина тогда получала почти в 5 раз меньше.

Прошло время, Бородина помимо «Дома-2» ведет еще один схожий проект, за что по данным СМИ получает более 2 млн рублей в месяц. Она получает солидный доход от рекламы в Instagram — благодаря 14 млн подписчиков ценник на рекламу в аккаунте телеведущей составляет 400 тыс. рублей. Также Бородина является владелицей сети семейных клубов-ресторанов.

Однако в профессиональном плане дальше «лобного места» Бородина так и не продвинулась. В это время Собчак работает на федеральном ТВ и получает доходы от своего интернет-проекта. Согласно данным Forbes, Собчак за год заработала 1 млн долларов. В рейтинге блогеров, она занимает лидирующую строчку с годовым заработком в соцсетях 1,6 млн долларов. Также она занимается проведением многочисленных мероприятий, благодаря которым вновь становится очевидна пропасть в разнице доходов с Бородиной.

Подруга Бородиной рассказала, возможно ли примирение двух Ксюш.

«Конечно! Для этого Бородиной нужно просто согласиться и дать интервью для «Осторожно, Собчак!» Но проблема в том, что никто не станет с ней согласовывать заранее вопросы, и сверять монтаж. Она не Варнава, которой нужно было красиво рассказать обо всех «скелетах в шкафу», заявить наконец-то о расставании с парнем. Имеет право!» — приводит слова ее подруги kp.ru.

По словам самой Бородиной, чтобы эфир интервью был интересен, надо чтобы «облили грязью тебя или кого-то другого». Она признается, что не готова к этому. Поэтому примирения двух Ксющ в ближайшее время не предвидится.

Ранее продюсер Валерий Комиссаров, известный, как создатель реалити-шоу «Дом-2» объяснил, почему утвердил Собчак и Бородину в роли ведущих проекта. По словам Комиссарова, Собчак подкупила его своей «многослойностью», а кандидатуру Бородиной продюсер объяснил ее удачной работой в шоу «Окна» и тем, что она «полная противоположность Собчак».