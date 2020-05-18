США передадут России 200 аппаратов ИВЛ

Москва, 18 мая. Свыше 200 аппаратов искусственной вентиляции легких будут поставлены в Россию из США. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации США.

«В ответ на просьбу президента [Владимира] Путина о помощи президент [Дональд] Трамп предложил передать в дар и отправить 200 аппаратов ИВЛ российскому народу. Эта отправка представляет собой быструю реализацию этого предложения», — заявил американский чиновник.

Как отметили в Белом доме, отправка аппаратов ИВЛ будет проходить в два этапа. Первые 50 аппаратов будут отправлены 20 мая, остальные – 26 мая.

Российский лидер принял предложение американского коллеги направить аппараты ИВЛ в Россию во время телефонного разговора, который состоялся 7 мая. Они будут доставлены в Россию в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, охватившей в последние месяцы весь мир.

Как отмечала пресс-служба президента РФ, во время обсуждения ситуации, связанной с распространением коронавируса, главами государств была дана позитивная оценка двустороннему сотрудничеству. Также было оговорено дальнейшее наращивание координации в данном направлении. Пресс-служба президента РФ отмечала, что с американской стороны предложено направить в Россию партию медицинского оборудования.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 4,8 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более чем 316 тысяч человек.