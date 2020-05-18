Швеция не спасла свою экономику отказом от карантина

Стокгольм, 18 мая. Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам. Как пишет Financial Times, в долгосрочной перспективе темпы сокращения ВВП будут на уровне, а может и выше других европейских стран, придерживающихся карантина.

Швеция отказалась следовать за другими европейскими странами и не стала закрывать школы и детские сады, не были введены строгие запреты на передвижение граждан. По мнению властей, принятие таких «драконовских мер» не является устойчивым и может нанести излишний ущерб экономике.

По данным издания, в Швеции с населением 10 млн человек от коронавируса скончались 3220 человек, что в три раза больше, чем в соседних Дании, Финляндии и Норвегии, население которых составляет 15 млн человек. По отношению к населению в Швеции на миллион умерло 311 человек, в то время как в соседней Норвегии число жертв до сих пор составляет 40 на миллион.

Первые данные о валовом внутреннем продукте Швеции в первом квартале 2020 года, опубликованные на днях, позволяют предположить, что по крайней мере в марте ВВП показал лучшие результаты, чем в большинстве стран ЕС, снижение составило всего 0,3% по сравнению с 3,8% в ЕС.

Однако экономисты утверждают, что Швеция вряд ли в долгосрочной перспективе избежит сильной экономической встряски. Европейская комиссия прогнозирует, что ВВП Швеции упадет на 6,1% в этом году. Центральный банк страны представил еще более мрачные перспективы, оценивая, что ВВП сократится на 7-10%, а уровень безработицы достиг пика от 9% до 10,4%. Издание называет такие цифры катастрофическими для Швеции.

Одна из основных причин заключается в том, что Швеция — это маленькая, открытая экономика с большой обрабатывающей промышленностью. Автопроизводители Volvo Group и Volvo Cars были вынуждены прекратить производство на несколько недель. Это было связано не с условиями в самой Швеции, а с нехваткой запчастей и поставок из других европейских стран.

Серьезное падение также показывают данные об использовании общественного транспорта, кредитных карт и посещении ресторанов.

Экономисты шведского банка SEB считают, что ВВП Швеции в этом году упадет на 6,5%, примерно столько же, сколько в США и Германии, но немного лучше, чем в Норвегии.

Ранее представители медицинского сообщества Европы и США в разговоре с RT высказали мнение, что система здравоохранения многих западных государств показала свою неэффективность на фоне борьбы с СOVID-19. По их мнению, к огромному числу жертв, в частности, привела недооценка властями степени коронавирусной угрозы. Наиболее уязвимыми в период пандемии оказались пожилые и малообеспеченные граждане. Согласно европейской статистике, на постояльцев домов престарелых приходится почти 50% от общего числа жертв COVID-19.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 4,8 млн человек. Заболевание унесло жизни более 318 тыс. человек.

На территории РФ выявлено более 290 тыс. случаев, 2,7 тыс. человек умерли. Более 70 тыс. человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.