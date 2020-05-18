Сирия, 18 мая. Два террориста «Исламского государства»1 были нейтрализованы в Дейр-эз-Зоре курдскими боевиками. В Хасаке турецкие военнослужащие застрелили мирного жителя. «Сирийская национальная армия» провела рейд с обысками в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВС Турции и союзные силы: застрелили мирного жителя на севере Хасаки.

«Сирийская национальная армия» (СНА): провела рейд, арестовав шесть сирийских граждан, и спровоцировала пожар в сельскохозяйственных угодьях в Алеппо.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в установке СВУ в Дейр-эз-Зоре и нападении на курдского боевика в Хасаке.

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишились двух боевиков при взрыве мины на пути патруля в Дейр-эз-Зоре и провели рейд; подготовили и выпустили тренировочного лагеря в Ракке 6 новобранцев.

Провинция Алеппо

Как передает ливанский новостной портал Al Nour, на севере провинции боевики «Сирийской национальной армии» продолжили серию рейдов по поиску дезертиров и агентов разведки «Отрядов народной самообороны». В ходе рейда в поселке Мамеле, расположенном к северо-западу от города Африн, военная полиция СНА задержала шесть сирийских граждан после обыска в их домах. Причина ареста не сообщается.

Местное население обвиняет протурецких боевиков в поджоге полей с посевами пшеницы и ячменя. Как сообщает портал North Press, к западу от города Кобани (Айн аль-Араб) огонь уничтожил несколько десятков гектаров сельскохозяйственных полей. По информации источника, возгорание спровоцировал обстрел со стороны протурецких формирований дислоцированных у деревни Шейх-Фукани, несколько минометных снарядов взорвались в поле.

Провинция Дейр-эз-Зор

В поселке Ас-Сусса автомобиль «Демократических сил Сирии» подорвался на мине, установленной на обочине дороги. Как передает портал Deir Ezzor, в результате детонации бомбы погибли на месте двое боевиков, место происшествия было оцеплено силами внутренней безопасности SDF «Асайиш». Еще одна бомба была демонтирована саперами «Асайиш» в городе Бусейра. Местные жители сообщили о подозрительном пакете, который был прикреплен к брошенному на обочине мотоциклу. Установку обоих СВУ связывают с подпольной деятельностью «спящих ячеек» ИГ. За последние месяцы группировка увеличила число вылазок на подконтрольных SDF территориях.

По неподтвержденным данным антитеррористические подразделения SDF обезвредили «спящую ячейку» ИГ в поселке Аль-Хамра. По данным портала Rojava Network, в ходе штурма дома, где укрывались члены группировки, удалось арестовать двух террористов.

Провинция Ракка

Боевики «Демократических сил Сирии» пополнили ряды новобранцами из учебно-тренировочных лагерей. Как сообщает курдское новостной агентство Rojava Network, что в городе Ат-Табка «Академию Мученика Джума аль-Наззала» покинули 86 новобранцев, прошедших курс идеологической подготовки и учебно-тренировочных занятий под присмотром инструкторов ВС США. По информации источника, в ближайшее время они будут направлены на различные позиции боевиков в провинции. Напомним, что несколько месяцев назад курдские боевики развернули кампанию по насильной вербовке в отряды, забирая девушек и юношей с улиц. Превышения вербовщиков, которые забирали даже несовершеннолетних даже неоднократно становились причиной, по которой местное арабское население выступало против SDF с оружием.

Провинция Хасака

Как сообщает агентство Step News, турецкие войска застрелили мирного жителя в тот момент, когда он работал на своей ферме, близ поселения Маликия в провинции Хасака. В то же время Министерство обороны Турции отчиталось об обстановке в зоне операции «источник мира», согласно сообщению ведомства, турецкий спецназ нейтрализовал двух боевиков «Отрядов народной самообороны» или «Рабочей партии Курдистана» при попытке проникнуть за их линии обороны.

Как передает медиаресурс Aleppo AMC, неизвестные лица, предположительно террористы ИГ, совершили вылазку в административном центре провинции. По информации местного источника агентства, нападавшие в масках открыли огонь из автоматических винтовок по патрулю SDF в районе Нашва в городе Хасака. В результате обстрела на месте скончался один курдский боевик.

1 Организация запрещена на территории РФ.