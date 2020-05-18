Москва, 18 мая. Певец и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин выразил уверенность, что эпидемия коронавируса приведет к закрытию скандальных ток-шоу на российском телевидении.

Разин отметил, что в настоящее время сокращается финансирование телеканалов с участием государства. Он также выразил надежду, что это приведет к исчезновению из эфиров многочисленных ток-шоу, которые «стирают грязное белье» и зарабатывают себе рейтинги на распространении фейковых новостей.

«Очень надеюсь, что эти помойные ведущие типа Малахова, Кудрявцевой и других, которые ради рейтингов врут и издеваются над нашими звёздами, сплетничают и копаются в их грязном белье, уйдут в прошлое и лишатся работы, и мы эти рожи больше никогда не увидим», — написал Разин на своей странице в Instagram.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медики выяснили, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 4,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 315 тысяч человек.

В России выявлено более 290 тысяч случаев, 2,7 тысячи человек скончались. Более 70 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.