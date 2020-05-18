Поклонская назвала планы Киева по «возвращению» Крыма «слежкой за лягушками»

Москва, 18 мая. Разработку Украиной стратегии по «возвращению» Крыма можно сравнить со слежкой за кваканьем лягушек, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

О разработке стратегии по «возвращению» Крыма ранее журналистам сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что формат этого документа еще не определен, но Киев, по его словам, намерен «играть вдолгую». Кулеба заявил, что Украина намерена вести постоянный контроль за режимами санкционного давления, чтобы принять Крым обратно, «когда этот момент наступит».

«Одним словом, политик предлагает и дальше заниматься профанацией и создавать видимость работы министерства. Это называется следить за пузырьками в воде от дуновения ветра или кваканием лягушек. Главное при этом делать очень напряженное и задумчивое лицо», — прокомментировала украинскую инициативу Поклонская.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который прошел в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Российской Федерацией. Позднее Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум в Крыму прошел в соответствии с нормами международного права, при этом аналогичные голосования проходили и в других странах. По словам президента РФ, вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.