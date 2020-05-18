Супружеским парам в Белоруссии дали право на одну бесплатную процедуру ЭКО

Минск, 18 мая. Супружеские пары в Белоруссии, в которых женщине не больше 40 лет, смогут претендовать на одну бесплатную попытку ЭКО, сообщает пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В понедельник Лукашенко подписал указ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан». Один из пунктов указа касается возможности получить бесплатно одну попытку ЭКО семейным парам, в которых возраст супруги не превышает 40 лет и имеются медицинские показания к ЭКО. Новшество начнет действовать с 1 января 2021 года.

Документ предусматривает еще ряд мер по поддержке граждан. В частности, с нового года матерям четверых детей в трудовой стаж для назначения пенсии будет засчитано время нахождения в отпуске по уходу за ребенком. В общей сложности — не более 12 лет. В настоящее время этот срок ограничен девятью годами.

Также с 1 января следующего года инвалидам I и II группы, имеющим инвалидность более десяти лет, будут снижены требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту.

Ранее врач репродуктолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ксения Краснопольская сообщила, что доля успешных процедур переноса эмбриона с помощью процедуры ЭКО составляет около 35%. По словам эксперта, процент успешных процедур ЭКО не меняется в последние годы, несмотря на развитие технологий. Краснопольская подчеркнула, что успех процедуры во многом зависит от возраста пациентки: чем старше женщина, тем ниже вероятность наступления беременности.