В Одессе обрушилась стена пятиэтажки

Одесса, 18 мая. В Одессе частично обвалилась стена пятиэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Известно, что происшествие случилось по ул. Торговая, 20. Обрушение произошло с первого по третий этажи здания. Спасательные службы занимаются поиском пострадавших и разбирают обломки жилого дома.

Из здания были эвакуированы 8 жильцов. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что пострадал один человек в результате взрыва бытового газа в частном доме в станице Заплавская Ростовской области. Был госпитализирован 60-летний мужчина с ожогами лица и конечностей.