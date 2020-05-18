Представитель Гагариной отреагировал на слухи о ее разводе

Москва, 18 мая. Официальный представитель российской певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о разводе артистки с супругом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Полина Гагарина и ее муж Дмитрий Исхаков расстались после шести лет брака. В настоящее время супруги якобы не живут вместе, однако еще не подали заявление на развод. По мнению журналистов данную информацию также подтверждает тот факт, что Исхаков был уволен с должности гендиректора компании ООО «Полина Гагарина».

Представитель певицы отреагировал на данную информацию отметив, что Гагарина сделает заявление по этому поводу если захочет.

«Если Полина захочет сделать заявление, она обязательно опубликует его в своих аккаунтах в том виде, в котором информация будет передана без искажений. На данный момент это все, что я могу сообщить», — сказал представитель певицы.

В свою очередь представитель Дмитрия Исхакова заявил, что в настоящее время он не владеет какой-либо информацией по данному вопросу, передает телеканал «360». При этом ранее Исхаков не стал опровергать информацию о расставании с супругой.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году. В 2017 году у пары родилась дочь Мия. При этом долгое время их семья была примером для окружающих. Дмитрий называл жену своей музой, а также сопровождал супругу во всех поездках.