Манукян предложил Навальному помочиться в штаны ради славы в TikTok

Москва, 18 мая. Ради хайпа и денег Алексей Навальный вполне мог бы помочиться в штаны, выполняя очередной челлендж в TikTok. Об этом в беседе с корреспондентом Nation News рассказал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян.

Среди молодежной аудитории все большую популярность набирает социальная сеть TikTok. Сервис предназначен для публикации коротких роликов, обычно комического характера.

На днях пользователем соцсети стал и блогер Алексей Навальный. По мнению Вадима Манукяна, на регистрацию в TikTok Навального подтолкнула необходимость заработка на юных зрителях. По его словам, донаты блогеру светят лишь от незрелой аудитории.

«Люди посерьезнее понимают, чем в реальности занимается Навальный, поэтому никогда не будут ему ни донатить, ни иметь каких-либо дел или связей», — отмечает Манукян.

По словам общественника, Навальный стал заложником образа «лидера молодежи», который он формировал долгие годы. Тем временем, блогер уже сам давно не молод.

«Он уже в возрасте мягко говоря не мальчика. Стоило бы быть немного посерьезнее. Хотя, о какой серьезности идет речь — он обычный блогер, который ловит хайп на всем, на чем возможно. В том числе на молодежных фишках», — говорит Вадим Манукян.

Недавно в TikTok стал набирать популярность челлендж, где пользователи мочились в штаны, записывая процесс на камеру. Неизвестно, в чем смысл данного челленджа, однако такие видео приносили авторам просмотры и популярность.

«Будет достаточно любопытно, если Навальный поучаствует в одном из челленджей, популярных в TikTok. Я слышал, что там есть челлендж «помочись себе в штаны», в нем и Навальный мог бы попытать счастье», — отмечает общественный деятель.

Манукян подчеркивает, что попытки Навального строить из себя политика давно провалились и он ищет новые источники донатов.

«Заработать можно и подобными вещами, которые сегодня популярны в Интернете. Пусть пытается», — резюмировал Вадим Манукян.

Ранее Вадим Манукян отмечал, что использование западных онлайн-сервисов в условиях возросшего трафика из-за пандемии коронавируса таит в себе угрозы безопасности. По его словам, если в офисах есть оборудование, препятствующее утечке данных, то в домашних условиях, как правило, такой защиты нет.