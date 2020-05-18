Соловьев отказал Украине в праве «приглашать Донбасс обратно»

Москва, 18 мая. Украина не находится в том положении, чтобы ставить Донбассу условия или требовать его «возвращения». Об этом заявил российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия 1».

Соловьев задался вопросом – какие украинские города ВСУ защищает от «нападения» Донбасса. Ведущий напомнил, что Украина оккупировала территорию Донецкой и Луганской областей, воспользовавшись тем, что жители этих регионов не могли себе представить, что украинская армия будет обстреливать их дома и применять танки против мирного населения.

Он напомнил, что Киев неоднократно поменял конституцию, лишил жителей Донбасса родного языка и земли, избрал без их участия парламент и президентов. Поэтому после этого Украина лишена права «приглашать Донбасс обратно».

«Вы даже близко не находитесь в том положении, в котором находились на момент подписания капитуляции Украины. Вы же изменили все законы, как вы хотите, чтобы они к вам вернулись?» – подчеркнул Соловьёв, обращаясь к украинским экспертам.

Кроме того, ведущий потребовал, чтобы Киев свои войска из Донбасса и вернул его жителям возможность учиться на родном русском языке.

«Тогда можно будет говорить», – заявил Соловьев.

Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Он стал следствием государственного переворота в Киеве и создания Донецкой и Луганской народных республик. ВСУ в течение пяти лет проводят операцию против вооруженных сил республик, регулярно нанося удары по населенным пунктам Донбасса.

В рамках минского процесса урегулирования ситуации в регионе на Украине должна быть проведена конституционная реформа, которая позволила бы Донбассу получить особый статус управления. Киев уклоняется от выполнения минских соглашений и голословно обвиняет Россию в том, что закон об особом статусе якобы не вступает в силу из-за позиции Москвы.