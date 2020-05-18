Вашингтон, 18 мая. Расследование спецпрокурора США Джона Дарема не приведет к уголовному делу в отношении экс-главы государства Барака Обамы и бывшего вице-президента Джозефа Байдена, заявил генеральный прокурор США Уильям Барр.

Спецпрокурор США Дарем проводит проверку обстоятельств, при которых американские спецслужбы получили разрешение на проведение слежки за избирательным штабом Дональда Трампа из-за его «сговора» с Россией. Минюст США продолжает отрицать попытки Обамы и Байдена подставить Трампа.

«Основываясь на информации, которая у меня есть на сегодняшний день, я не ожидаю, что работа Дарема приведет к уголовному делу в отношении кого-либо из этих двоих», — заявил Барр на брифинге для журналистов.

Генпрокурор США объяснил, что обеспокоенность из-за возможного совершения преступления связана с другими лицами, а не с Обамой и Байденом. При этом Барр назвал провалившееся расследование «сговора» Трампа с Россией «жестокой несправедливостью, которая стала беспрецедентной в американской истории».

«Правоохранительные органы и разведывательный аппарат этой страны участвовали в продвижении ложного и совершенно безосновательного «российского сговора» против президента», — добавил Барр.

Ранее генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровитц выяснил обстоятельства, при которых спецслужбы США стали следить за штабом Трампа. Хоровитц выявил 17 существенных ошибок при получении санкции на слежку. Однако Дарем не согласился с некоторыми выводами Хоровитца и инициировал собственную проверку.

США обвиняли Россию во «вмешательстве в выборы» американского президента в 2016 году. Экс-прокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет вел расследование «вмешательства России» в президентские выборы в США. Однако спустя два года расследования Мюллер не смог предоставить ни одного доказательства «вмешательства РФ». При этом расследование «сговора» Трампа и Москвы обошлось американским налогоплательщикам в более чем 30 миллионов долларов.

Российский бизнесмен, глава компаний «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин потребовал от генпрокурора США Барра возбудить уголовное дело против ряда должностных лиц США, в том числе и Обамы. Пригожин направил Барру два письма. В первом бизнесмен потребовал вернуть дело «США против Конкорда» в суд и дать компании возможность публично доказать свою невиновность, во втором – завести дело против американских чиновников и экс-президента США.

Бизнесмен также сообщил о сговоре Обамы, ряда членов Конгресса, высших должностных лиц Минюста и Госдепа с целью отстранить Трампа путем импичмента. Пригожин заявил об организованной преступной группе среди политиков и спецслужб США. По словам бизнесмена, ОПГ сфабриковала обвинения против России, ее физических и юридических лиц, используя фальсификации, должностные преступления, незаконные уголовные преследования, шантаж, слежку и прослушку.

Пригожин отметил, что идея обвинить Трампа впервые была предложена на закрытом совещании Обамы в Белом доме в июне 2016 года. После чего другой бывший президент Билл Клинтон провел личную встречу на борту частного самолета с тогдашним генпрокурором США Лореттой Линч. Через несколько дней после встречи Линч инициировала тайное расследования «сговора Трампа с Россией».

Кроме того, Обама потребовал от Киева найти компрометирующие материалы против главы штаба Трампа Пола Манафорта. Пригожин напомнил, что после победы Трампа либеральные СМИ стали распространять фейки о «российских хакерах» по указке Клинтон. Через месяц после победы Трампа Обама дал незаконное указание ФБР, ЦРУ и Национальной разведке США составить заключение о «сговоре» Трампа с Россией.