Очевидцы рассказали о задержании стрелявшего с балкона в Москве мужчины

Москва, 18 мая. Правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу с балкона своей квартиры на улице Малышева на юго-востоке Москвы.

Как сообщает телеканал «360», по предварительным данным, стрелял молодой человек, 1999 года рождения. Достоверных данных о причинах его поступка пока нет. Информация о пострадавших не поступала.

Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что стрелок задержан. Он уточнил, что для задержания одному из силовиков «пришлось залезть в его квартиру через окно».

Вечером в понедельник в полицию поступило сообщение о звуках стрельбы на улице Малышева. Прибывшие на место полицейские выяснили, что с балкона мужчина стрелял в воздух, предположительно, из охолощенного оружия.

ФАН-ТВ ранее сообщал, что стрельба могла произойти «на почве соседских разборок», однако пока эта информация не подтвердилась. Квартиру стрелка собирались брать штурмом. На видео видно, что около дома на улице Малышева работают силовики.

Очевидец сообщил телеканалу «360», что возле дома номер 28 по улице Малышева стоял микроавтобус силовиков, они ходили вокруг одноэтажного здания.

«Еще на крышу здания залезали — человек пять, наверное, было. Куда-то они, похоже, пытались спуститься», — рассказал очевидец.

По его словам, к моменту начала операции СОБРа после выстрелов прошло чуть больше часа. Стреляли очередями — три раза по 10-15 выстрелов.

Еще один очевидец сообщил Пятому каналу, что стреляли из соседней квартиры. Все началось около 17.30 по московскому времени.