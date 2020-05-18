Стал известен новый состав директоров Корпорации развития Северного Кавказа

Москва, 18 мая. Минэкономразвития России утвердило состав совета директоров Корпорации развития Северного Кавказа (КРСК), сообщили корреспонденту Федерального агентства новостей в пресс-службе министерства.

Среди участников данной структуры оказались чиновники из Минэкономразвития: Михаил Бабич, Сергей Галкин, Иван Безменов, Игорь Храновский, сотрудник аппарата полпреда президента в ДФО Роман Алисенов, Леонид Петухов.



Свои позиции в совете директоров сохранили Ольга Рухуллаева, Владимир Надыкто и Максим Фатеев .

«КРСК создана в 2010 году для развития инвестиционной деятельности в СКФО и привлечения инвесторов для участия в реализации производственных и инфраструктурных проектов», — уточнили в пресс-службе.

Весь пакет акций корпорации является собственностью государства, добавили в министерстве.

15 мая Михаил Бабич провел совещание с главами субъектов Северного Кавказа, в ходе которого обсуждались вопросы, связанные с внедрением системных подходов по развитию макрорегиона.

Напомним, что в январе 2020 года президент Владимир Путин упразднил министерство по делам Северного Кавказа, которое возглавлял Сергей Чеботарев. Все функции расформированной структуры передали в Минэкономразвития, туда же перешел работать и сам Чеборатев.