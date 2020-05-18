«Захват» боевиками авиабазы Аль-Ватыя оказался стратегическим решением ЛНА

Яфран, 18 мая. Командование Ливийской национальной армии (ЛНА) заявило, что войска с авиабазы Аль-Ватыя были выведены в стратегических целях. Сообщение опубликовано на официальном аккаунте штаба контртеррористической операции «Аль-Карама».

Ранее стало известно, что террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии взяли под свой контроль авиабазу Аль-Ватыя, расположенную к юго-востоку от Триполи. ЛНА опубликовала официальные разъяснения по этому инциденту. Отмечается, что армия Хафтара сознательно покинула объект, проведя комплекс подготовительных мероприятий: с базы была выведена вся техника (более 1000 единиц), оборудование, системы ПВО.

«Временный уход бывает необходим, чтобы подготовиться к большим успехам в будущем», — подчеркивается в заявлении.

С базы также был выведен весь личный состав — порядка 1500 бойцов, никто из них не пострадал и не был захвачен в плен. В итоге все, что террористы обнаружили на объекте, оказалось бесполезным — неисправная бронетехника, старые самолеты.

Командование ЛНА добавляет, что Аль-Ватыя исчерпала свой ресурс в современных реалиях, ее ценность как военного объекта равна нулю.