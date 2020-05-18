Москва, 18 мая. «Газпром» начал работы по проекту газопровода «Сила Сибири — 2». Об этом заявил председатель правления компании Алексей Миллер.

«По поручению президента России «Газпром» начал проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири — 2». Целью проекта является соединение газотранспортной инфраструктуры Запада и Востока России, газификация в Восточной Сибири», — сказал он.

По словам Миллера, эта газовая магистраль должна стать основой для ежегодного экспорта газа в объеме 50 миллиардов кубометров через Монголию в Китай. Сырье с Ямала планируют поставлять и в Европу, и в Азию.

Разрешение на развитие проекта в конце марта дал президент РФ Владимир Путин во время встречи с Миллером. Глава «Газпрома» тогда отметил, что соединение двух частей газопровода эффективно и выгодно с экономической точки зрения. Он также добавил, что запуск технико-экономического обоснования и изыскательные работы будут означать, что проект вышел на прединвестиционную стадию.

«Вечерняя Москва» напоминает, что «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация в 2015 году заключили соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в КНР по так называемому западному маршруту «Сила Сибири — 2».

В декабре прошлого года первые трубопроводные поставки российского газа в Китай стартовали, но пока по «восточному маршруту», то есть по газопроводу под названием «Сила Сибири». Радио Sputnik в апреле сообщало, что летом 2020 года «Газпром» планирует начать строительство нового участка этой магистрали.