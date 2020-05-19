ФАН объявляет победителей малого конкурса «Хорошие новости России»

Федеральное агентство новостей поздравляет победителей очередного этапа конкурса актуальных публикаций «Хорошие новости России». Денежный приз за первое место в размере 30 тысяч рублей отправляется в Псков, 20 тысяч за второе место — в Калининград, 10 тысяч за третье место — в Иркутск.

На этот раз на малый конкурс «Хорошие новости России» были номинированы материалы, посвященные Великой Отечественной войне и празднованию Дня Победы в разных регионах страны. По итогам недельного онлайн-голосования, длившегося с 12-го по 18 мая, больше всего голосов читателей — 56% — собрал Юрий Кремнев, автор статьи «У деревни Кирово…», опубликованной в газете «Псковская провинция». В ней рассказывается, как жители Казахстана обратились в администрацию Псковского района с просьбой установить место захоронения их родственника, погибшего в марте 1944 года в боях за освобождение псковской земли, и спустя недолгое время они приехали на братское захоронение в деревне Кирово Краснопрудской волости, где покоится их предок.

«Есть крылатая фраза: «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат». Наш долг перед нашими предками — найти и восстановить имена всех защитников Отечества, отдавших в годы Великой Отечественной войны за нашу свободу самое ценное — свою жизнь. Будем помнить, будем искать, будем чтить», — написал Юрий Кремнев в своей статье. А читатели ФАН отдали за нее свыше 400 голосов.

Валерия Клипперт, автор фоторепортажа «75-летие Великой Победы в Калининграде в условиях самоизоляции», опубликованного на сайте НТРК «Каскад», в малом конкурсе «Хорошие новости России» заняла второе место, собрав 30% голосов читателей. Валерия показала, как в Калининграде отметили День Победы в 2020 году, и это, надо сказать, первый фоторепортаж, ставший лауреатом конкурса Федерального агентства новостей.

За Анну Соколову, автора статьи «Спустя 75 лет иркутянка нашла письмо отца с фронта», опубликованной в газете «Областная», проголосовали 10% читателей, и это позволило иркутской журналистке занять третье место в конкурсе ФАН. Анна рассказала чудесную историю своей 70-летней землячки, которая затеяла ремонт в своей квартире и нашла письмо отца с фронта, датированное 5 января 1945 года.

Федеральное агентство новостей сердечно поздравляет победителей и объявляет начало нового этапа малого конкурса «Хорошие новости России». Чтобы принять в нем участие, нужно прислать заявку с пометкой «на оперативный конкурс» на почту goodrussia@riafan.ru. В этой заявке необходимо дать ссылку на авторский информационно-аналитический материал, освещающий позитивную повестку и опубликованный в региональном СМИ в период с 13-го по 26 мая 2020 года. Также нужно указать контакты автора материала.

Конкурсная комиссия рассмотрит все заявки и 26 мая представит десять номинантов малого конкурса, за которых в течение недели будут голосовать наши читатели. Материал, собравший больше всего голосов, принесет своему автору приз в 30 тысяч рублей, за второе место приз составляет 20 тысяч, за третье — 10 тысяч.

Также приглашаем региональных журналистов испытать удачу в большом конкурсе «Хорошие новости России», победители которого определяются в пяти номинациях и получают призы уже по 100 тысяч рублей. Заявки на этот конкурс принимаются до 7 июня 2020 года включительно. Подробности — здесь.