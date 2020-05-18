Санкт-Петербург, 18 мая. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала, как эпидемия коронавируса повлияла на работу российских музеев.

Драпеко приняла участие в онлайн-конференции на тему «Как музеи пережили карантин», которая состоялась 18 мая на площадке Медиагруппы «Патриот».

По ее словам, в настоящее время Госдума прорабатывает механизмы поддержки музеев. Кроме того, данный вопрос обсуждался с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Я обратилась к нему с просьбой поддержать музеи. В Министерстве культуры РФ мы тоже нашли понимание, и я надеюсь, что такая помощь будет», — пояснила Драпеко.

Парламентарий также прокомментировала ситуацию вокруг крымской коллекции «скифского золота», ставшей предметом судебного разбирательства в Нидерландах с Киевом, который требует передать экспонаты украинской стороне.

«Мы опираемся на международное право, согласно которому экспонаты должны вернуться в крымские музеи. Они (Нидерланды – Прим. ФАН) не отказываются его возвращать. Главный вопрос, кому они его отдадут», — отметила депутат.

Он также добавила, что ранее уже возникала подобная ситуация с одной из выставок в США, однако вопрос был урегулирован и музейные экспонаты были возвращены в Россию.

Драпеко также коснулась вопроса поддержки малых музеев в российских регионах. По ее словам, государство оказывает помощь и поддержку таким музеям.

«Я была во многих музеях, в том числе небольших, региональных там очень неплохая посещаемость, приводят школьников на экскурсии и занятия. При этом сами музеи овладевают новыми форматами работы, используя интерактивные экспонаты», — пояснила парламентарий.

Драпеко также рассказала, как изменятся правила посещения музеев после окончания эпидемии коронавируса и оценила его влияние на их доходы.

«Ограничения будут сохраняться до тех пор, пока не закончится эпидемия. В Татарстане уже открываются музеи и там есть посетители. Что касается доходов, я не могу вам назвать точные цифры, потому что их у меня нет, но Минкульт РФ ведет такой учет», — пояснила она.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 4,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 315 тысяч человек.

В России выявлено более 290 тысяч случаев, 2,7 тысячи человек скончались. Более 70 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.