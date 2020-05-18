Директор Кунсткамеры рассказал о работе музея в условиях пандемии

Санкт-Петербург, 18 мая. Кунсткамера справляется с творческими задачами на удаленке и даже показывает более высокие результаты с точки зрения научной эффективности, рассказал директор музея Кунсткамера Андрей Головнев.

Головнев принял участие в онлайн-эфире на тему «Как музеи пережили карантин» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Директор Кунсткамеры рассказал, как изменилась работа музея в условиях пандемии.

«С точки зрения научной эффективности совершенно ясно, что мы справляемся на удаленке с нашими творческими задачами и, возможно, результативность будет даже выше. Мы перевели акцент на результат, на итог, где бы он ни достигался – хоть в раскачке на абажуре. И этот акцент очень полезен», — заявил Головнев.

Однако глава музея отметил, что есть и определенные трудности. Из-за коронавируса полевые сотрудники не могут работать на местности.

«Мы — этнографы, археологи, антропологи — люди полевые, выезжающие в разные страны и края, нам нужно живое общение. Сейчас люди очень напуганы гостями, внешними контактами, поэтому какое-то время, по-видимому, эта травма приезда, травма гостевая будет давать о себе знать. Но вынужденный творческий отпуск, я думаю, принесет даже большее количество обработанных, проанализированных материалов, баз данных и публикаций», — добавил он.

Что касается работы онлайн, то музей столкнулся с некоторыми трудностями, рассказал Головнев. Тем не менее в удаленном формате уже проводятся конференции и представляются доклады. Кроме того, глава Кунсткамеры оценил возможности музея зарабатывать онлайн.

«Определенный продукт может быть изготовлен, я думаю, что это большое направление завтрашнего дня. Но, прежде чем продавать эти продукты, нужно совершить очень серьезные приготовления, которые состоят в том, что мы должны оцифровать и визуализировать в электронном виде все наше наследие, наши коллекции», — отметил он.

Также Головнев рассказал, может ли Кунсткамера остаться без музейных бабушек-смотрительниц, которые являются «амулетами» музея. Он не исключил, что в новых реалиях из-за коронавируса музей будет вынужден отказаться от их работы.