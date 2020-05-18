Грохот автоматной очереди встревожил жителей Юго-востока Москвы вечером 18 мая. Очевидцы сообщили о выстрелах в одной из квартир дома 3 на улице Малышева. По предварительным данным, стрельба произошла на почве соседских разборок.
К дому подъехали оперативники. Они собирались брать квартиру штурмом. Пострадавший в результате перестрелки госпитализирован, его состояние уточняется.
Появилось видео захвата стрелка с улицы Малышева в Москве. ФАН-ТВ
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Грохот автоматной очереди встревожил жителей Юго-востока Москвы вечером 18 мая. Очевидцы сообщили о выстрелах в одной из квартир дома 3 на улице Малышева. По предварительным данным, стрельба произошла на почве соседских разборок.
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