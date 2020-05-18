حصاد أخبار ليبيا ، 18 مايو: وصف السفير السابق تدخل أردوغان في ليبيا بأنه خطأ ، حاول مسلحون من حكومة الوفاق الوطني تبرير أنفسهم لاختطاف الروس

نتائج ليبيا ، 18 مايو: أعلن السفير التركي السابق عن عزل البلاد بعد تدخل أردوغان في الشؤون الليبية ، أجرى عقيلة صالح محادثات مع السفير البريطاني حول التغلب على الأزمة في ليبيا

السفير التركي السابق يقول إن تدخل أردوغان في الشؤون الليبية كان خطأ فادحا

أدت سياسة أنقرة العدوانية إلى عزل تركيا وإدانتها الدولية لأعمالها و الفوضى في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وقد أعرب عن هذا الرأي أحد أعضاء حزب ديفا السفير التركي السابق لدى المملكة المتحدة ، عبد الرحمن بلجيتش ، في مقابلة مع يورونيوز.

حاول مكتب المدعي العام في ليبيا تبرير أنفسهم بعد عام من اختطاف علماء الاجتماع

حاول مكتب المدعي العام لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني أن يوضح للجمهور سبب اختطاف علماء الاجتماع الروس ماكسيم شوغالي وسامر سويفان.

اتهمت وسائل الإعلام الألمانية ألمانيا بتزويد البلدان المتورطة في الأزمة في ليبيا بالأسلحة

تواصل الحكومة الألمانية بيع كميات كبيرة من الأسلحة إلى دول متهمة بالمشاركة في الأزمة داخل ليبيا. وفقا لدويتشه فيله ، منذ بداية العام ، تلقى شركاء جمهورية ألمانيا الاتحادية أسلحة تزيد قيمتها عن 300 مليون يورو.

ناقش عقيلة صالح خروج ليبيا من الأزمة مع السفير البريطاني

ناقش عقيلة صالح ، رئيس مجلس النواب ، الوضع في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا مع السفير البريطاني في ليبيا نيكولاس هوبتون.

حولت تركيا إدلب السورية إلى سوق رقيق حرب ليتم إرسالهم إلى ليبيا

اخبر الأستاذ في العلوم السياسية وعلم الاجتماع في جامعة بليخانوفا وعضو مجلس خبراء منظمة الضباط الروس ، ألكسندر بيريندجييف ، في مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية ، كيف قامت تركيا بتحويل الأراضي التي تسيطر عليها إدلب إلى سوق "عبيد حرب" لشحنهم لاحقًا إلى ليبيا

اخبرت المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن دفعة جديدة من المرتزقة من سوريا وصلوا إلى تركيا قبل إرسالهم إلى ليبيا

وبحسب تقرير المنظمة السورية لحقوق الإنسان ، عشية 17 مايو ، وصل إلى جنوب تركيا 120 مسلحا تم تجنيدهم من قبل الجماعات الإرهابية التي هي جزء من الجيش الوطني السوري.