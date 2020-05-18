Новая вспышка коронавируса в Китае привела к карантину более 100 миллионов китайцев

Москва, 18 мая. Новая вспышка коронавируса зафиксирована в Китае, в результате чего более 108 миллионов китайцев вновь оказались на карантине. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, в северо-восточных районах Китая введены жесткие ограничительные меры. В провинции Цзилинь полностью приостановлено автобусное и железнодорожное сообщение. Кроме того, были закрыты все школы, а жителям провинции запрещено покидать свои дома.

«Эти жесткие ограничения встревожили множество местных жителей, которые считали, что худшая часть эпидемии в стране осталась позади», — пояснил источник.

Настоящему моменту на территории провинции зарегистрировано 34 новых случая коронавирусной инфекции. Издание отмечает, что введение жестких ограничительных мер свидетельствует о том, что власти Китая опасаются второй волны эпидемии коронавируса. Кроме того, это подтверждает тот факт, что процесс возвращения к нормальной жизни в Китае и других странах будет крайне хрупким, так как даже незначительные очаги новой вспышки инфекции могут привести к введению жестких ограничительных мер.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 4,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 315 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.