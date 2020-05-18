Доктор Комаровский назвал вид деятельности с наибольшей опасностью заражения COVID

Москва, 18 мая. Телеведущий и медик Евгений Комаровский назвал вид деятельности, во время которого наиболее высока вероятность заразиться коронавирусом.

Он отметил, что вряд ли многие задумывались об опасности хорового пения в период пандемии, но опасность скрылась там, где не ждали.

«Выясняется, что чуть ли не самым опасным видом деятельности в плане вероятности инфицирования оказывается хоровое пение. Когда толпа народа рядом, и все открывают рты и поют», — сообщил он на своем YouTube-канале.

Врач объяснил, что во время пения, как и во время разговоров, неизбежны брызги слюны, вместе с которыми инфекция способна передаться от человека к человеку.

Комаровский отметил, что представить хоровое пение в масках затруднительно, и намекнул, что пока стоит воздержаться от коллективного исполнения.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили риск заразиться коронавирусом при купании в открытых водоемах. В ведомстве пояснили, что в этом случае следует опасаться других патогенов, в том числе возбудителей острых кишечных инфекций, глистных инвазий, паразитарных заболеваний, а в некоторых регионах — вирусного гепатита А. Эксперты рекомендовали изучить список пригодных для купания водоемов перед отдыхом.

Специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ недавно предупредили о возможности заразиться коронавирусом через упаковки с чипсами, сухариками, орехами и прочими снеками, а также при использовании общей посуды.