«Почетный шахтер» Пьеха удивила размером своей пенсии

Санкт-Петербург, 18 мая. Известная советская певица Эдита Пьеха рассказала, что у нее шахтерская пенсия. Она рассказала, как получила такую надбавку.

Эдите Пьехе в июле уже исполнится 83 года. Как и другие артисты старше 65 она находится в самоизоляции, чтобы не рисковать здоровьем.

Многие исполнители и актеры жалуются, что из-за карантинных мер у них пропал основной источник дохода. У российских звезд не самые высокие пенсии.

К примеру, в Москве заслуженным и народным артистам к пенсии делают надбавку в размере 30 тысяч рублей. А вот у живущего в Петербурге «мушкетера» Михаила Боярского всего 20 тысяч рублей пенсии.

Зато бабушка певца Стаса Пьехи получает в два раза больше Боярского. По словам Эдиты, бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев присвоил ей звание «Почетного шахтера».

Певица объяснила, что ее родители и брат работали на шахтах, поэтому она с удовольствием приняла эту награду. А к званию прилагалась и соответствующая пенсия.

Эдита Пьеха родилась во Франции, а затем ее семья перебралась в Польшу. В СССР будущая певица попала, поступив в Ленинградский институт имени Жданова на отделении психологии.

В студенческие годы Пьеха начала петь в хоре, после чего выступала с коллективом «Дружба» и объехала десятки стран.