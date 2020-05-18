Минздрав РФ заявил, что денег на выплаты медикам хватает и их доначислят в течение суток

Замминистра здравоохранения России Татьяна Семенова рассказала, сколько медиков получили президентские доплаты за работу с коронавирусными больными за апрель, и заявила, что выделенных на эти цели из Резервного фонда страны денег хватит даже на май.

«Чтобы контролировать выплаты, их правильность и полноту, буквально за выходные дни на портале госуслуг была создана возможность для медицинских работников обратиться и выяснить, как и почему им была назначена или не назначена выплата, — рассказала замглавы Минздрава в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». — Сегодня нам удалось выстроить топ регионов по числу обращений медиков по этим выплатам. Есть медицинские организации, в которых до 60 сотрудников обратились с вопросом о выплатах, которые им положены, но не предоставлены. Сегодня мы эти обращения направляем в субъекты РФ. В течение двух суток они должны их рассмотреть и дать обратный ответ — что, как и почему произошло. В основном это недопонимание той ситуации, которая происходит с выплатами».

Татьяна Семенова напомнила, что изначально правительство России, понимая, что необходимо доплачивать медицинским работникам, обратилось в субъекты РФ, чтобы поддержать региональные стимулирующие выплаты.

«В самом начале апреля было принято 415-е постановление правительства, которое предусматривало софинансирование региональных расходов на стимулирование работников всех звеньев здравоохранения — первичной медико-санитарной помощи, скорой помощи и стационаров. А то, о чем сейчас говорят, — это так называемые президентские выплаты. Это отдельное обращение президента. Оно появилось чуть позже, когда стало понятно, что пандемия распространяется по нашей стране, появляются тяжелые случаи заболевания, подлежащие госпитализации в специализированные госпиталя. В соответствии с поручением президента правительство приняло 484-е постановление, о котором в пятницу говорил президент и которое предусматривает фиксированные выплаты лицам, непосредственно работающим с коронавирусными больными на скорой помощи и в госпиталях», — уточнила Семенова.

По словам замглавы Минздрава, из-за того, что некоторые главврачи медицинских организаций неправильно поняли или неправильно трактовали один из пунктов 484-го постановления правительства, при начислении доплат стали пересчитывать буквально минуты, которые медработник проводил с инфицированным COVID-19 пациентом — вплоть до того, подтвердился этот случай или нет, когда скорая помощь везла пациента.

«Все это вызвало необходимость внести корректировки. В пятницу правительство РФ приняло поправки к постановлению №484. Оттуда убрали слова «за фактически отработанное время». Тем лицам, которые непосредственно оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, выплачиваются президентские выплаты независимо количества отработанных смен и времени, просто за работу в таких условиях. В субботу и воскресенье эти разъяснения были доведены до регионов. До сих пор продолжается разбор случаев, анализ ситуаций и доначисления медработникам, которым по хронометражным исследованиям указанные средства не были доплачены», — отметила замминистра здравоохранения РФ.

Она добавила, что на сегодняшний день почти 123 тысячи медицинских работников получили президентские выплаты по 484-му постановлению.