Кудряшов: Единственный способ вызволить Шугалея из Ливии — взять «Митигу» штурмом

Генеральный директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев выступил с заявлением по поводу незаконно удерживаемых в Ливии социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана в прайм-тайм на телеканале «Россия 1». Корреспондент Александр Рогаткин отправился в Ливию, чтобы взять интервью у военачальников ЛНА и подготовил репортаж для центрального российского вещателя. Также в эфире выступили супруга ученого Наталья Шугалей и его коллега Александр Прокофьев, третий член группы, успевший вернуться на родину до захвата россиян боевиками группировки RADA.

Представитель Восточного Правительства Ливии в РФ Станислав Кудряшов в интервью для Федерального агентства новостей заметил, что видеоматериал на одном из государственных телеканалов РФ является посланием для нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС), ответственного за незаконное похищение и насильственное задержание Максима и Самера.

«Естественно, это месседж России, направленный террористам ПНС. Это очень серьезная заявка, прозвучавшая с центрального телеканала страны. На мой взгляд, данное послание является подтверждением озабоченности вопросом на самом высоком уровне. Москва прикладывает максимальные усилия для освобождения ученых. Давать прогнозы, насколько репортаж «России 1» повлияет на скорейшее возвращение наших соотечественников домой, я не могу, поскольку на данный момент предпринято множество попыток разрешить проблему, но россияне до сих пор находятся в заточении, невзирая на все обещания «правительства» Файеза Сарраджа. Максим и Самер в плену у конкретной группировки, которую возглавляет определенный человек, и ПНС не в состоянии повлиять на собственные структуры. Силами триполитанских властей этот вопрос решить вряд ли возможно», — заявил эксперт.

Он разделил мнение представителей ЛНА, что освободить россиян можно только взяв частную тюрьму «Митига» штурмом, поскольку руководят неофициальным изолятором ПНС террористы, которые не понимают ничего, кроме языка силы.

«Я согласен, это соответствует нынешним реалиям. Люди, которые удерживают наших соотечественников, лишь номинально входят в состав ПНС, а в действительности являются террористами, которым не знакомы законы государственного устройства. Заявление ЛНА звучит жестко, но это действительно единственный способ вызволить Максима и Самера. Только штурмом можно освободить ученых», — согласился Кудряшов.

В заключение представитель Восточного Правительства Ливии напомнил, что Тобрук полностью поддерживает Москву и готов способствовать скорейшему возвращению Шугалея и Суэйфана на родину.