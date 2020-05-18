МИД РФ ответил на заявление генпрокурора США о «сговоре» Apple с Россией

Москва, 18 мая. Заявление генпрокурора США Уильяма Барра о «сговоре» американской компании Apple с Россией и Китаем вызывают только снисходительную улыбку, заявил спецпредставитель президента, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских.

«Масштаб антироссийских обвинений достиг в США очередной фазы, а именно: бей своих, чтобы чужие боялись. Это плохо их характеризует», — отметил дипломат в комментарии РИА Новости.

В понедельник Барр заявил, что Apple сотрудничает с РФ и КНР для того, чтобы якобы организовать слежку за гражданами этих стран.

«Было много сообщений о том, что Apple работает с Коммунистической партией Китая и российским режимом, чтобы переместить центры (обработки) данных, чтобы правительства этих (стран) могли организовать масштабную слежку», — заявил Барр.

Также генпрокурор отметил, что Apple отключила некоторые опции, за которые выступали «защитники демократии», и организовала «цензуру и подавление». Барр добавил, что отказ «стран, где есть верховенство права, которые уважают приватность и гражданские свободы» сотрудничать с Apple оправдан. Примечательно, что обвинения прозвучали на фоне отказа Apple предоставлять данные для расследования вооруженного нападения на военную базе во Флориде.