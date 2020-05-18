Волков запустил в Сеть фейк о трех миллионах больных COVID-19 в России

В минувшее воскресенье, 17 мая, глава сети штабов Алексея Навального и его ближайший последователь Леонид Волков провел очередной стрим на портале YouTube, в ходе которого он старательно пытался доказать, что российская статистика по заболеваниям коронавирусной инфекцией и смертям от неё якобы занижена. В ходе эфира он заявил, что сейчас в России число заболевших составляет 2-3 миллиона человек. Вот только эта сенсационная цифра не соответствует расчетам даже самого Волкова.

Точность не важна, главное, чтоб побольше

Более 20 минут стрима Волков посвятил описанию своей методики подсчёта умерших от коронавируса. Она основана на процентном соотношении числа умерших врачей от COVID-19 к количеству скончавшихся от вируса в целом. В частности, оппозиционер указывает, что в Италии, где оказался самый высокий процент летальных случаев среди медперсонала, этот показатель составил 0,5%, а в России якобы умерло уже более 200 врачей, что составляет примерно 7%.

Из этого он делает вывод, что российское правительство якобы занижает статистику смертности, потому что описанное процентное соотношение должно быть примерно одинаково по миру. По подсчетам Волкова, в стране умерло не 2,7 тысячи человек, а 40 тысяч. Интересно, что озвученная цифра самому Леониду показалась абсурдной, поэтому он тут же сократил ее вдвое – до 20 тысяч.

Такая вольная манипуляция математическими подсчётами сама по себе многое говорит о системе оппозиционера. Но ещё более интересно, что даже исходные данные, на основе которых Волков вёл расчёты в прямом эфире, не соответствуют действительности. Информацию об умерших врачах он взял из «Списка памяти» — сайта, где публикуются имена врачей, скончавшихся во время эпидемии.

Крайне важно, что речь идёт о медиках, умерших именно в период пандемии, а не от самого вируса, об этом первой строчкой указано на сайте. Так, в конце апреля скончалась операционная сестра из Петербурга Валентина Шужина. Ещё в марте ей была диагностирована 4 стадия рака, а через несколько дней подтвержден коронавирус. Как отметили эксперты, инфекция стала осложнением, но всё же женщина умерла от онкологии. В «Списке памяти» Шужина есть. Также в списке числятся врачи из стран СНГ.

Тут следует отметить, что в России в каждом конкретном случае четко устанавливается причина смерти. В странах Запада же на коронавирус списывают всех умерших, которые были заражены вирусом, или было подозрение на него. Российские власти неоднократно указывали на этот важный нюанс. Таким образом, если для европейской статистики «Список памяти» годится, то для российской он не подходит принципиально.

Выходит, что все аналитические размышления Леонида Волкова – это не более, чем попытка «разоблачить» точную российскую методику подсчёта умерших, с помощью обобщающей европейской. Именно по этой причине в итоге у него и получились «европейские» 20 тысяч, в которые вошли, как 2,7 тысячи действительно скончавшихся от COVID-19 россиян, так и дополнительные 17 тысяч умерших, которые могли быть потенциально заражены.

Методика «с потолка»

По сути методика Волкова преследует своей целью увеличить итоговый показатель смертности в России за счёт сознательного искажения причин смерти в угоду некоей непонятной европейской солидарности.

Но самое интересное, что во время стрима, спустя пару минут после озвучивания своей «методики», Волков от неё отказывается. Вся приближенная к Европе статистика оказалась для него не интересна, как только один из анонимных пользователей предположил, что в России 1-2% населения могут быть заражены коронавирусом.

Вполне вероятно, что это была то ли шутка, то ли попытка поймать Леонида на противоречиях, потому что ранее оппозиционер нигде такие цифры не озвучивал. Как бы то ни было, Волков моментально ухватился за вопрос и заявил, что по неким его подсчётам в России якобы на самом деле болеет COVID-19 от 2 до 3 миллионов человек. При этом Леонид не пояснил, на основе чего сделал такие сенсационные выводы, какую методику при этом применял. Озвученная им ранее теория «общеевропейских процентных показателей» никак не объясняет возникшую «с потолка» цифру в 2-3 миллиона человек.

Таким образом, если заявление о 20 тысячах умерших в России Волков хотя бы попытался оправдать, то 2-3 миллиона заражённых просто выдуманы. А по факту обе цифры не соответствуют действительности и являются фейками.

В соответствии со статьёй 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» за распространение недостоверной информации о коронавирусе гражданам грозит до 3 лет лишения свободы. Маловероятно, что Волков об этой ответственности не осведомлен, однако свои «вбросы» о российской статистике он делает, отсиживаясь в Прибалтике, ведь в России Леонид находится под подозрением в отмывании денег для ФБК. Тем не менее, наша редакция призывает надзорные органы России обратить своё внимание на фейки оппозиционера, и дать свою оценку его деятельности.