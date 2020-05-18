Косметолог раскрыла секрет молодости Аллегровой

Москва, 18 мая. Врач-косметолог Марта Орлова раскрыла секрет, как 68-летней певице Ирина Аллегровой удается так молодо выглядеть.

Любая артистка российской эстрады старается быть молодой и свежей. Но одним это удается, а другие выглядят странно. В борьбе за красоту многие ложатся под нож пластического хирурга, злоупотребляют филлерами и ботоксом.

По словам Орловой, Аллегрова не входит в число таких артисток. Она грамотно подбирает ухаживающую косметику, поэтому ее кожа выглядит очень подтянутой. Благодаря европейскому типажу и светлым волосам Аллегрова всегда «как девочка».



Косметолог согласна, что певица прибегает к омолаживающим процедурам, но делает это разумно. Даже без яркого макияжа она выглядит очень милой, пишет KP.Ru.

Ирина Аллегрова родилась в Ростове-на-Дону в семье театрального режиссера и актрисы. Творческая карьера певицы началась сразу после школы. Во время гастролей с разными музыкальными коллективами Аллегрова выступала с Игорем Крутым, Игорем Тальковым, Людмилой Сенчиной.

Аллегрова впервые пела на «Песне года» в 1985 году, после чего не пропускала фестиваль. Россияне любят артистку за ее песни «Младший лейтенант», «Угонщица», «Императрица», ставших своеобразным гимном одиноких женщин.

Звезда неоднократно меняла репертуар, но каждый раз на концертах в регионах России ее просят исполнить именно эти песни.