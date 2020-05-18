Доктор Комаровский назвал самое необычное место, где наиболее высок риск подхватить COVID

Москва, 18 мая. Риск подхватить COVID-19 наиболее высок в обычной домашней гостиной. Об этом рассказал известный врач и телеведущий Евгений Комаровский.

В своей программе на YouTube-канале он объяснил, почему вероятность подхватить инфекцию максимально высока именно дома.

«Самый высокий риск — это, скорее всего, ваша собственная гостиная. То есть нигде вы так близко не будете с людьми, как в вашем собственном доме», — сказал он.

В качестве доказательства Комаровский привел итоги масштабного исследования, проведенного в Китае. Среди 7 300 человек, принявших участие в эксперименте, только для одного испытуемого было доказано, что он заразился коронавирусом на свежем воздухе.

Телеведущий отметил, что всвязи с этим все чаще от экспертов звучат призывы проводить максимально возможное время на свежем воздухе, особенно с наступлением теплой погоды.

«Ветер делает вирус менее передаваемым, открытые пространства позволяют людям держаться друг от друга подальше», — пояснил Комаровский.

При этом он добавил, что даже на улице важно помнить о социальной дистанции и держаться на расстоянии 1,5 метров от окружающих.

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн рассказал, что поможет защититься от коронавируса дома. Специалист подчеркнул, что полностью обезопасить себя от инфекции нельзя, но можно существенно снизить вероятность заражения с помощью мер гигиены.

Кроме того, он назвал предметы, вместе с которыми вирус способен проникать в жилье, но на которые часто не обращают внимание люди.