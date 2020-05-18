Половина россиян считают коронавирус опаснее гриппа

Москва, 18 мая. Каждый второй россиянин считает, что коронавирус опаснее сезонного гриппа, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ, 58% россиян назвали коронавирус опаснее гриппа, в Москве этот показатель составляет 64%, 26% считают, что коронавирус и грипп опасны в равной степени.

Также исследование показало, что беспокойство о здоровье у россиян сильнее, чем из-за угрозы безработицы. 60% опрошенных опасаются, что могут заболеть сами или их родственники, 31% респондентов боятся потерять работу и доход.

Кроме того, ВЦИОМ выяснил, что 57% россиян считают принятые властями меры по борьбе с коронавирусом достаточными, 27% назвали меры недостаточными, 11% сочли их избыточными. Три четверти россиян (75%) назвали существенной волонтерскую деятельность, 12% сочли ее несущественной.

По состоянию на 18 мая, в России выявлено 290 678 случаев, в том числе 8 926 случаев за минувшие сутки. За сутки был также зарегистрирован 91 летальный исход. 2836 пациентов полностью поправились. За весь период пандемии выздоровели более 70 тысяч человек, скончались 2722.